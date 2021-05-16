Güzelyalı’da altyapı güçleniyor

BUSKİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla ilçelere yönelik gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarına hız veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya’nın Güzelyalı Eğitim ve Burgaz mahallelerinde yağmur suyu ve kanalizasyon hattı çalışması başlattı.

Atık sular ile yağmur sularının ayrı ayrı kanallarda toplanarak yerleşim bölgelerinden uzaklaştırılması esasına dayanan altyapı ağı sistemini BUSKİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla başarıyla uygulayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, aynı başarılı uygulamaları ilçelerde de gerçekleştiriyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan “tam kapanma” sürecine rağmen bütün birimleriyle vatandaşın hizmetinde olduklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu kapsamda altyapı çalışmalarını da aralıksız sürdürdüklerini vurguladı. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de birbirinden ayırmaya yönelik çalışmalara hız verdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Aynı hat üzerinde ilerleyen yağmur suyu ve atık suları, her yoğun yağış sonrası, hattın taşıyabileceği yük potansiyelinin üzerine çıkarak, su taşkınlarına neden olabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için BUSKİ Genel Müdürlüğümüz marifetiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını birbirinden ayırdık. Bursa merkezdeki bu uygulamamızın aynısını ilçelerimizde de gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Bu kapsamda, Mudanya’nın Güzelyalı Eğitim ve Burgaz mahallelerindeki Kazım Karabekir Caddesi’nin parke taşlarıyla döşeli bölümünde gerçekleştirilecek asfalt çalışması öncesinde, BUSKİ ekipleri tarafından yağmur suyu ve kanalizasyon hattının yapımına başlandı.