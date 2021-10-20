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Güzelce Barajı ekonomiye yılda 28 milyon 232 bin 212 TL katkı sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Tokat’ta inşaatı süren Güzelce Barajı’nın tamamlandığında ülke ekonomisine yıllık 28 milyon 232 bin 212 TL katkı ve 76 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Çevre 20.10.2021, 09:10
Güzelce Barajı ekonomiye yılda 28 milyon 232 bin 212 TL katkı sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Tokat’ta inşaatı süren Güzelce Barajı’nın tamamlandığında ülke ekonomisine yıllık 28 milyon 232 bin 212 TL katkı ve 76 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız yaptığı açıklamada, “Toplam 38 bin 430 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecek olan Tokat Güzelce Barajı sulaması inşaatı kapsamında Miçöz Regülatörü yapılarak, Güzelce Barajı’na 14 bin 236 metre uzunluğunda derivasyon kanalı tamamlanmış, S1 ana boru hattında 3 bin 936 metre CTP boru döşenmiş, 11 bin metre uzunluğundaki yedek boru hatları tamamlanarak 5 bin de arazi sulamaya açılmıştır. Diğer boru hatlarında 12 bin 500 metre HDPE boru döşenmiştir. 6 bin 100 metre uzunluğundaki Finize Deresi ıslahı tamamlanmıştır. Projenin hayata geçirilmesiyle 2021 birim fiyatları ile dekar başına 789 TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 28 milyon 232 bin 212 TL katkı ve 76 kişiye istihdam sağlanacaktır. Fiziksel gerçekleşme yüzde 68 seviyesindedir" dedi.

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