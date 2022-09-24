Gümüşhane’de mevsimin ilk karı düştü, yüksek kesimler beyaza büründü

Gümüşhane’nin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı başladı.

Gümüşhane’de günlerdir süren soğuk hava ve sağanak yağmur yerini kara bıraktı. Öğleden sonra yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyü sınırları içerisinde yer alan ve denizden yüksekliği 2 bin 350 metre olan Kazıkbeli Yaylası beyaza büründü.