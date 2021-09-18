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Gölbaşı’nda 30 ton karpuz vatandaşa dağıtıldı

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek önderliğinde başlatılan proje ile Emirler Mahallesi’nde karpuz yetiştiriciliği yapan Gazi Çetin’den alınan karpuzlar ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

Çevre 18.09.2021, 17:55
Gölbaşı’nda 30 ton karpuz vatandaşa dağıtıldı

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek önderliğinde başlatılan proje ile Emirler Mahallesi’nde karpuz yetiştiriciliği yapan Gazi Çetin’den alınan karpuzlar ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in başlattığı proje ile “Paylaşım Noktası’’ndan halka ücretsiz olarak dağıtımı yapılan 30 ton ağırlığındaki 4 bin karpuz ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Gölbaşı Belediyesi tarafından, Emirler Mahallesi’nde karpuz yetiştiriciliği yapan Gazi Çetin’den alınan karpuzların dağıtımında hijyen koşullarına büyük önem verildi.

Proje ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Sebze ve meyve ihtiyaçlarında yanında olduğumuz vatandaşımızın yanı sıra çiftçimizin de yanındayız. Ücreti mukabilinde doğrudan çiftçimizden aldığımız karpuzlar vatandaşlarımız ile buluştu. Eylül’ün son demlerinde de halkımıza yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz’’ ifadelerine yer verdi.

Gölbaşı Belediyesi olarak daima vatandaşın yanında olduklarının altını çizen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, meyve ve sebze dağıtımı ile yaz mevsimi boyunca büyük bir kitleye ulaştıklarını ifade etti.

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