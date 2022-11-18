Gökten çamur yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra etkili olan lodos beraberinde çamur getirdi. Lodos sonrası şehirde etkili olan çamur yağışı araçları ve balıkçı teknelerini kirletti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Marmara Denizi’nde güneyden gelen lodos fırtınası etkili oldu. Güneyden gelen lodos beraberinde çamur yağışı getirdi. Kentte etkili olan çamur yağışı, araçları ve balıkçı teknelerini çamurla kapladı. Araçları kirlenen vatandaşlar, oto yıkamacıların yolunu tuttu.

Birçok tekne limana döndü

Marmara Denizi’nde etkili olan lodos fırtınası sebebiyle denizde bulunan birçok balıkçı teknesi de limana dönerek rıhtıma bağladı. Denizde bulunan uluslararası ticaret gemileri ise açıkta bekledi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 2 günden beridir lodos devam ediyor. Balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini şuanda ağ tamirleri ile devam ediyor. Allah izin verirse Cumartesi günü tekrar lodos etkisini azaltacak. Balıkçı arkadaşlarımız palamut avcılığına devam edecek inşallah. Şimdi her sene bazen böyle çamurlar yağıyor. Ama biz balıkçı arkadaşlara bunun bir zararı yok. Sonuç itibari ile araçlarımız üzeri çamurlandı, teknelerimiz çamurlandı. Bizde sabah kalktık temizliğimizi yaptık. Faaliyetlerimize devam edeceğiz inşallah” dedi.