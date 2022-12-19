Gökçeada ve Bozcaada’ya fırtına nedeniyle bugün ve yarın tüm feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün ve yarın yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan Geştaş Deniz Ulaşım A.Ş’den yapılan açıklamada, bugün ve Salı günü bölgede fırtına nedeniyle, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Bugün, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki tarifeli tüm feribot seferleri iptal edilirken, yarın da Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada’dan saat 07.00, 13.00 ve 18.00 ile Kabatepe’den saat 09.00, 15.00 ve 20.00 ile Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada’dan saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Geyikli’den saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.