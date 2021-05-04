Göçerler kuraklık nedeni ile yaylalara erken çıkmaya başladı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde etkisini sürdüren kuraklık nedeni ile göçerler yaylaların yolunu erken tutmaya başladı.

Batman Sason ilçesi kırsalında bulunan göçerler kuraklıktan dolayı hayvanları telef olması nedeni ile erken göç etmek zorunda kaldı. Sason kırsalında 15 yıldır ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirten Ozan Kılagöz, "15 yıldır bu bölgeye geliyoruz ilk kez böyle bir kuraklık gördük. Koyunlarımız susuz kaldığı için erken göç etme zorunda kalıyoruz. Normalde 20 Mayıs’ta göç ediyorduk ama kuraklıktan dolayı şimdi göç etmeye başladık. Koyunlarımız ot ve su bulamadıkları için aç kalıyorlar. Yaklaşık 1 aydır bir damla yağmur yağmadı. Bulunduğumuz bölgede dereler hepsi kurumuş bir vaziyetedir. Kendimize ve koyunlarımıza su bulamıyoruz" dedi.

"Kuraklıktan dolayı erken göç ediyoruz"

Kuraklık nedeniyle hayvanlarını otlatmakta güçlük çeken ve bu nedenle verim almadıklarını söylen Bilal Kılagöz ise, "Bu yıl erken gitmemiz gerekiyor yağmur yağmadığından dolayı dereler kurudu. Normalde 20 Mayısta gitmemiz gerekirken şimdi göç ediyoruz. Her tarafta kuraklık var. Çadırlarımızı sökmeye başladık yavaştan göç ediyoruz" diye konuştu.

Kuraklıktan dolayı hayvanlarının telef olduğunu dile getiren Gülemir Kılagöz de, "İlk kez böyle kuraklıkla karşı karşıya kaldık. Kuraklıktan dolayı hayvanlarım telef oldu. Kuraklıktan dolayı erken göç alma kararı aldık. Gideceğimiz yer Bitlis Mutki bölgesinde bir yayla var oraya doğru göç edeceğiz. Kuraklıktan dolayı yaklaşık 50 koyunumuz telef oldu" şeklinde konuştu.