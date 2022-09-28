Gercüş’te korkutan yangın

Batman’ın Gercüş ilçesinde akşam saatlerinde bir apartmanın dairesinin dış bahçesinde bulunan trafonun hemen yakınında çıkan yangın trafoya sıçramadan söndürüldü. Henüz sebebi belirlenemeyen yangını gören bina sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın, Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Koyuncu Bulvarı İkizler binasının dış bahçesinde bulunan trafonun yanı başında meydana geldi. Tutuşan kuru otlar, apartman binasının trafosuna sıçramadan söndürüldü. Tehlikelere karşı yangın sebebiyle ilçenin bazı noktalarında yaklaşık 1 saat elektrik kesintisi yaşandı.