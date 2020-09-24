banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
“3 yıl içinde uygun fiyatlı Tesla’lar hazır olacak”
“3 yıl içinde uygun fiyatlı Tesla’lar hazır olacak”
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta İstanbul'da!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta İstanbul'da!
Pandemi ruhsal hastalıkların çeşitlerini artırdı
Pandemi ruhsal hastalıkların çeşitlerini artırdı
“Kadın itfaiyeci olmaz diye bir şey yok”
“Kadın itfaiyeci olmaz diye bir şey yok”

Fotoğraf merakı, şahini telef olmaktan kurtardı

SİVAS’TA KAYALIKLARDAKİ KIZIL ŞAHİNİN FOTOĞRAFINI ÇEKEN BİR VATANDAŞ , KANADININ KIRIK OLDUĞUNU FARK ETTİĞİ KUŞU İŞ YERİNE GÖTÜREREK YETKİLİLERE HABER VERDİ.

Çevre 24.09.2020, 12:41
Fotoğraf merakı, şahini telef olmaktan kurtardı

Sivas’ta kayalıklardaki kızıl şahinin fotoğrafını çeken bir vatandaş , kanadının kırık olduğunu fark ettiği kuşu iş yerine götürerek yetkililere haber verdi.

Sivas’ta Fikri Çiçek isimli bir vatandaş iş yerine giderken Bingöl Köyü yakınlarında kayalıkların üzerinde duran kızıl şahini fark etti. Şahinin olduğu bölgeye yaklaşarak fotoğrafını çekmek isteyen Çiçek, yırtıcı kuşun kanadında bir sorun olduğunu ve bu yüzden uçamadığını anladı. Hayvan sever adam yaralı kızıl şahini kayalıkların üzerinden alarak hemen işyerine götürdü. Burada şahine su ve ekmek verdikten sonra yetkililere haber verdi. Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yaralı şahini tedavi edilmek üzere götürdü.

“Bana yardım et der gibi bakıyordu’’

Hayvan sever Fikri Çiçek, yaralı kızıl şahine iş yerinde ekmek ve su ile baktığını belirterek, “Sabahleyin işe gelirken hayvanı taşın üstünde gördüm. Fotoğrafını çektim. Uçamadığını fark ettim. Yanına biraz yaklaştığımda kanadının düşük ve kırık olduğunu gördüm. Elime alarak iş yerine getirdim. İş yerimde ekmekle suyla bakıyorum. Yetkilileri aradım. Onlarda hemen gelip alacaklarını söylediler. Uçamıyor. Sabahleyin de kahvaltı yaparken iki habere rast gelmiştim. Biri köpeğe kurşun yağdırmıştı, biride hayvana zincirle bağlayıp dolandırmış eziyet etmişti. Sabahleyin de bu karşıma çıkmıştı. Bana yardım et der gibi bakıyordu. Bende yetkilileri aradım gelip benden teslim alacaklar’’ ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 24 Eylül 2020
İmsak 05:22
Güneş 06:47
Öğle 13:01
İkindi 16:24
Akşam 19:06
Yatsı 20:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Hatayspor 2 4
7. Antalyaspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Sivasspor 2 3
11. Erzurumspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Samsunspor 2 4
4. Adana Demirspor 2 4
5. Adanaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Akhisar Bld.Spor 2 1
14. Altay 2 1
15. Boluspor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Newcastle 2 3
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner378