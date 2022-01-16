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Falezlerde yükselen 6 katlı binanın yıkım hikayesi yılan hikayesine döndü

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, binaların kayma riski taşıdığı, dünyaca ünlü falezlere sıfır, bir binanın inşaatı yıkım kararına rağmen tamamlandı. 10 yıldır falezlerin üzerine yapılan bina ile mücadele eden Cihat Günsel, "Yapı kayıt belgeleri de iptal oldu, belediyeye başvurumuzu yapacağız. Bu binanın yıkılması için çalışacağız" dedi.

Çevre 16.01.2022, 13:47
Falezlerde yükselen 6 katlı binanın yıkım hikayesi yılan hikayesine döndü

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, binaların kayma riski taşıdığı, dünyaca ünlü falezlere sıfır, bir binanın inşaatı yıkım kararına rağmen tamamlandı. 10 yıldır falezlerin üzerine yapılan bina ile mücadele eden Cihat Günsel, "Yapı kayıt belgeleri de iptal oldu, belediyeye başvurumuzu yapacağız. Bu binanın yıkılması için çalışacağız" dedi.

Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi’nde 1312 Sokak devamında, dünyaca ünlü falezler üzerinde inşasına 2000’li yıllarda başlanan binanın falezlere zarar verdiği gerekçesiyle yıkımı istendi. Yerel mahkeme ve Danıştay kararıyla bina hakkında yıkım kararı olmasına rağmen ’İmar Barışı’ndan yararlanıldığı ve inşaatın devam ettiği gerekçesiyle yeniden şikayetçi olundu.

"Yapı kayıt belgesi de iptal oldu"

6 katı görünen binanın arkasındaki binada yaşayan Cihat Günsel, “İngiltere’den ülkeme inanılmaz derecede mutlulukla geldim. Denizin kenarında bir yer aramıştık. Burayı bulduk. Aldığımızda önümüz açıktı. Hatta ben bilgileri aldım. Önümüzde 25 metrelik bir alan vardı. 1. derece sit alanı diye güvendik. ’Buraya bir çivi bile çakılmaz’ diye düşündük. Evi aldıktan birkaç yıl sonra haber geldi. ’Buraya ruhsat alındı. Sit alanı 1. dereceden 3. dereceye değişti’ diye bir haber geldi. Onun üzerine inşaatın ruhsatının iptal olması için dava açtık. Hamdolsun o ruhsat iptal oldu. Savcı, 3 kişilik bir heyet organize etti. ’Yıkım konusunda buraya zarar verilmiyor mu’ düşüncesiyle bir heyet oluşturuldu. Onu kazandık. Ruhsatın iptali Danıştay kararı ile de kesinleşti. En son da yapı kayıt belgesinden yararlandılar. Yapı kayıt belgesine karşı da bir tane daha dava açtık. O dava da 2, 3 hafta önce kesinleşti. Yapı kayıt belgeleri de iptal oldu” diye konuştu.

"Dünyada örneği yok"

Falezler üzerinde yükselen binanın şu an kaçak olarak göründüğünü dile getiren Günsel, “Biz de Muratpaşa Belediyesine başvurumuzu yapacağız. Bu binanın yıkılması için çalışacağız. Arkadaki binalara da tehlike oluşturuyor. Raporda zaten tehlike oluşturduğu yer aldı. Normalde 6 buçuk metre kotası var ama yaklaşık 18 buçuk metreye kadar aşağıya inildi. Şu gördüğünüz betonarme normalde kayalıktı. Ama bu kayalıklar denizin üzerine döküldü. Şu an iki bodrum katı var ve bunlar deniz manzaralı. Dünyada bir tane örneği yoktur. Ama şu güzelim falezlerimizi yıprattılar. Buna çok üzülüyorum, çok çirkin gözüküyor. Artık buna bir son verilmeli. Falezlerin hepsini korumalıyız. Eğer mavi vatansa, bu da bizim vatanımızın bir parçası. Bunu korumamız lazım. İnşallah bunu yıkarlar ve bir daha kimsenin bu tarz yapıları yapmaz” ifadelerine yer verdi.

"Yıkılmasını bekliyoruz"

Binanın birçok kez değişik konularda gündeme geldiğini anlatan Günsel, “Haberlerde bu konu üzerine değişik konular ele alındı. Ama yıkılmıyor. Artık bunun değişmesi lazım. Eğer bir yer kaçaksa ve yasalara aykırıysa, bunu yıkmaları lazım. Ama belediyeler hep bir bahane bulup bunu yapmıyorlar. Yıkılacaksa yıkılsın. Onu bekliyoruz” dedi.

1’inci derece sit alanından 3’üncü dereceye alındığı iddiası

10 yıldan bu yana falezlerin üzerine yapılan bina ile mücadele ettiğini hatırlatan Günsel, “Kararlar geliyor ama karar çıktıktan sonra başka bir yol buluyorlar. Onun için bir kez daha mahkemeye gidiyorsunuz. O kararı da kazanıyorsunuz. Bu kez imar barışından faydalanıyorlar, onu da kazanıyorsunuz. Kazanıyorsunuz da kazanıyorsunuz ama yıkılmıyor mu? Yıkılmıyor, önünüzde. Ben de ’Nereye kadar’ diyorum. Adaleti uygulamaları lazım. Burası kırmızı bant ama 1’inci dereceden 3’üncü dereceye değiştirildi. Şu kırmızı bandın üzerinde tek bizim önümüzdeki parsel 3. dereceye değiştirildi. Anormal bir şey. Bu alanı koruma altına alıyor ve ciddiysek o zaman bu koruma alanlarının üzerindeki kaçak yapıların hepsini yıkmaları lazım” ifadelerine yer verdi.

"Küçük villa yapsın"

Binanın her aşamasının kaçak yapıldığını iddia eden Cihat Gülsen, “Çatısını yaptılar yıkıldı. Aşağı katlarda 20 metreye inen bodrum katları var. O alanlar doldurulacaktı. Doldurulsa ne olur? Artık falezleri deşmişler. Bu yıkılırsa kimse de yenisini yapmaya kalkamaz. İnşallah adalet yerine gelir. Küçük bir villa yapsın, alanı var yapsın. Ama böyle bir bina yapması başından beri yanlıştı” dedi.

"Nasıl yıkılacağı bile belli"

İlk çıkan raporda binanın nasıl yıkılacağına yönelik şema bile yapıldığını dile getiren Gülsen, “Yıkıldığı zaman arkadaki binaya çarpacağı ve sonrasında suyun üzerine sürükleneceği belirtildi. Raporda bu çıktı. O yüzden ruhsatını derhal iptal ettirmişlerdi. Eğer yıkılmazsa sonuna kadar mücadele edeceğim. Bu işe başladık ve bitirmeden bir yere gitmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

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