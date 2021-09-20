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Fahri av müfettişleri yasa dışı avcılıkla mücadele ediyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, fahri av müfettişleri M. Mahmud Aydın ve Coşkun Taşkın, kanunsuz avcılıkla mücadele için gece gündüz denetimlerini sürdürüyor.

Çevre 20.09.2021, 12:25
Fahri av müfettişleri yasa dışı avcılıkla mücadele ediyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, fahri av müfettişleri M. Mahmud Aydın ve Coşkun Taşkın, kanunsuz avcılıkla mücadele için gece gündüz denetimlerini sürdürüyor.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu hükümlerine göre görev yaptıklarını belirten M. Mahmud Aydın, “Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü, Balıkesir Şube Müdürlüğü’nün verdiği yetkiye istinaden, gerek müdürlük görevlilerince, gerek fahri av müfettişi arkadaşlarımızla, gerekse ferdi olarak sürdürülebilir avcılığın devamını sağlamak için bu görevi gece gündüz demeksizin yürütmekteyiz. Yaptığımız denetimlerde, yasa dışı avcılığın önüne geçebilmek için mücadele ediyoruz. Özellikle avcılarımız bilinçlendikçe bu durum kendiliğinden sona erecek. Gerek Doğa Koruma ve Millî parklar yetkililerince, gerekse derneklerimiz aracılığı ile bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri hız kesmeksizin devam ettiriliyor. Bu eğitimler sayesinde avcılarımız bilinçleniyor ve yasa dışı avcılıkla mücadeleye katkı sağlıyorlar” dedi.

Ayrıca yeni av sezonunun bütün av camiasına hayırlı olmasını dileyen Müfettiş Aydın, kurallara uyularak tabiata zarar vermeden avcılık yapılması gerektiğini vurgulayarak, avcılığın vahşet değil yalnızca bir spor olduğunu ifade etti. Aydın, avlanma kartı ve pulu olmadan avlanmanın yasak olduğunu hatırlatarak, "Avcı arkadaşlarımız avlanma pulu almadan kesinlikle avlanmasınlar. Aksi takdirde cezaya maruz kalabilirler" dedi.

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