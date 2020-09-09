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Eylül ayında sapsarı ayçiçeği tarlası

TÜRKİYE’NİN SAMSUN’UN BİRÇOK YERİNDE AYÇİÇEKLER SOLUP, HASAT EDİLİRKEN SAMSUN’UN TEKKEKÖY İLÇESİNDE SAPSARI DURAN AYÇİÇEK TARLASI DİKKAT ÇEKTİ.

Çevre 09.09.2020, 14:05
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Eylül ayında sapsarı ayçiçeği tarlası

Türkiye’nin ve Samsun’un birçok yerinde ayçiçekleri solup, hasat edilirken Samsun’un Tekkeköy ilçesinde sapsarı duran ayçiçeği tarlası dikkat çekti.

Türkiye’nin sıvı yağ ve kuru yemiş üretiminde önemli bir yere sahip olan ayçiçeği, çiçek açınca tarlaları sarıya boyuyor. Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bu yıl 87 bin dönüm alanda ayçiçeği ekilmiş, tamamen kuruyan ayçiçeklerinin hasadına başlanmıştı. Şehrin batı bölgelerinde Bafra, Alacam ve Vezirköprü’de hasat edilen ayçiçeği, üreticinin yüzünü güldürmüştü.

Samsun’un batısındaki ilçelerde ayçiçekleri hasat edilirken, doğuda yer alan Tekkeköy’ün Gelemen mevkisinde yer alan uçsuz bucaksız ayçiçeği tarlası görenlere görsel bir şölen sunuyor. Altın sarısı rengiyle göz kamaştıran ayçiçek tarlasının sezonun ikinci ürünü olarak buğdaydan sonra ekildiği için hala sarı kaldığı öğrenildi. Bafra, Alaçam ve Vezirköprü ilçelerinde ayçiçeği ilk ürün olarak ekilmiş ve hasat edilmiş, Tekkeköy’de ise ayçiçeği öncesinde buğday ekilmişti.

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