banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
CHP, Tanju Özkan’a sahip çıkmadı!
CHP, Tanju Özkan’a sahip çıkmadı!
Arzu Sabancı: Ülkemde mülteci istemiyorum
Arzu Sabancı: Ülkemde mülteci istemiyorum
İzmir açıklarında deprem!
İzmir açıklarında deprem!
Filenin Sultanları ilk maçı kaybetti: Türkiye 1 - İtalya 3
Filenin Sultanları ilk maçı kaybetti: Türkiye 1 - İtalya 3

Evi sel sularına kapılan adamı tesadüfen gelen telefon kurtardı

Amasya’da evi sel sularına kapılan yaşlı adamı tesadüfen gelen telefon kurtardı.

Çevre 27.07.2021, 17:09
Evi sel sularına kapılan adamı tesadüfen gelen telefon kurtardı
banner502

Amasya’da evi sel sularına kapılan yaşlı adamı tesadüfen gelen telefon kurtardı.

Amasya’da dün Göllü Bağları Mahallesi’nde yaşanan selde dere kenarındaki bir ev sel sularına kapıldı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Evin sahibi Hasan İnce(65) ise olaydan 10 dakika önce gelen telefonla dışarı çıkarak sele kapılmaktan kurtuldu.

O anları anlatan İnce, “Tesadüfen 10 dakika önce telefon geldi. Dışarı çıkmıştım. Evde olsaydım ben de sel sularına kapılabilirdim” dedi.

Yıkılarak sürüklenen iki katlı evindeki bütün eşyalarının sele kapıldığını anlatan evli ve 3 çocuk babası İnce, bölgede benzer felaketler olmaması için mahalleden geçen derenin ıslah edilmesini istedi.
Yorumlar (0)
31°
açık
banner501