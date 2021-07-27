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Evi sel sularına kapılan adamı tesadüfen gelen telefon kurtardı
Amasya’da evi sel sularına kapılan yaşlı adamı tesadüfen gelen telefon kurtardı.
Çevre 27.07.2021, 17:09
Amasya’da evi sel sularına kapılan yaşlı adamı tesadüfen gelen telefon kurtardı.
Amasya’da dün Göllü Bağları Mahallesi’nde yaşanan selde dere kenarındaki bir ev sel sularına kapıldı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Evin sahibi Hasan İnce(65) ise olaydan 10 dakika önce gelen telefonla dışarı çıkarak sele kapılmaktan kurtuldu.
O anları anlatan İnce, “Tesadüfen 10 dakika önce telefon geldi. Dışarı çıkmıştım. Evde olsaydım ben de sel sularına kapılabilirdim” dedi.Yıkılarak sürüklenen iki katlı evindeki bütün eşyalarının sele kapıldığını anlatan evli ve 3 çocuk babası İnce, bölgede benzer felaketler olmaması için mahalleden geçen derenin ıslah edilmesini istedi.