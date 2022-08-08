Eskişehir’de şiddetli sağanak yağış

Eskişehir’de akşam saatlerinde başlayan ve kısa bir süre devam eden şiddetli sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından, Eskişehir’in kent merkezinde akşam saatlerine doğru sağanak yağış etkili oldu. Güneşli havanın ardından bastıran yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yolda ilerleyen sürücüler ve yayalar yağmurla birlikte zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina altlarına saklanarak yağıştan korunmaya çalıştı. Esnaf ise, dışarıdaki ürünlerini yağmurdan korumak ve su baskınlarını önlemek için yoğun mesai harcadı. Yoğun yağmurla birlikte bazı bölgelerde sel yaşandı. Yollarda oluşan su birikintilerinden dolayı araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Öte yandan şehir genelinde yağışlı hava etkisini yer yer sürdürüyor.