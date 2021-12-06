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Eşi benzeri yok ziyaretçi akınına uğruyor

Sivas’ta Hamidiye Kültür Parkına dönüştürülen tarihi haralar resmi açılışın yapılmamasına rağmen ziyaretçi akınına uğradı.

Çevre 06.12.2021, 10:37
Eşi benzeri yok ziyaretçi akınına uğruyor

Sivas’ta Hamidiye Kültür Parkına dönüştürülen tarihi haralar resmi açılışın yapılmamasına rağmen ziyaretçi akınına uğradı.

Osmanlı sultanlarından 2’nci Abdülhamid döneminde saraya at yetiştiren tarihi haraların restore edildiği alanda inşa edilen park ziyaretçilerini mest ediyor. Sivas-Ankara karayolu Nuri Demirağ Havaalanı Kavşağı yakınlarında bulunan tarihi Haralar bölgesindeki 250 bin metrekarelik alana kurulan Hamidiye Kültür Parkı ziyaretçilerin beğenisini topladı. Şehrin stresinden uzak bir gün geçirmek için vatandaşların akın ettiği park, 11 tescilli yapı ve 22 özgün projeyi de içerisinde barındırıyor. Şehrin önemli tarihi yapılarının minyatürlerinin de bulunduğu alanda bir hayli dikkat çekiyor. Parkın henüz resmi açılışı yapılmamış olsa da her gün binlerce kişiyi ağırlıyor. Sivas’ta hafta sonu hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredince binlerce kişi parka akın etti.

“Güzel turist çekeceğine inanıyorum”

Ailesiyle boş bir gününü değerlendirmek için parkı ziyaret eden Gökhan Köksal yaptığı açıklamada, “Çocuklarla hafta sonu bir etkinlik yapalım dedik. Bu sebeple geldim, geziyoruz. Daha yeni açıldığından dolayı fazla bir etkinlik yoktur. Baya bir kalabalık çünkü insanlar burası yeni açıldığı için ve hafta sonu burada geçiriyor. Sivas’ta gezecek yerler kısıtlı olduğu için özellikle kış mevsiminde böyle güzel bir havayı değerlendirmek istedik. Güzel bir park olmuş daha yapılacak şeyler var. Güzel turist çekeceğine inanıyorum” dedi.

“Çok dolu zaman geçireceğiniz bir mekan”

Mahbube Köksal ise Sivas aşığı bir kişi olduğunu belirterek, “Sivas Valimizin ve Belediye Başkanımızın, yaptığı çalışmaları yakından takip ediyorum. Önce nereden başlayalım diye baya bir düşündük çünkü çok büyük bir alan üzerine kurulmuş. İnanın burada zaman nasıl geçecek bilemeyeceksiniz. Çok dolu zaman geçireceğiniz ve tatmin olarak ayrılacağınız bir mekan diyebilirim. En çok sosyal medyanın gücü burada ortaya çıkıyor bu şekilde reklamlarının yapılması daha çok kitlelere ulaşmasıyla yakın illerin de buraya rağbet göstereceğine inanıyorum” diye konuştu.

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