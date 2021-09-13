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Eşek arıları esnafın başına bela oldu, ne yaptılarsa kurtulamadılar

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir iş yerinin önündeki çatıya yuva yapan eşek arıları hem esnafı hem de kaldırımdan geçenleri canından bezdirdi.

Çevre 13.09.2021, 15:40
Eşek arıları esnafın başına bela oldu, ne yaptılarsa kurtulamadılar

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir iş yerinin önündeki çatıya yuva yapan eşek arıları hem esnafı hem de kaldırımdan geçenleri canından bezdirdi.


Savrun Mahallesi, Coşkunlar Caddesinde çarşı merkezinde bulunan bir iş yeri önüne yuva yapan eşek arıları esnafa ve vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Bazı zamanlar insanlara da saldıran eşek arılarını yok etmek için esnaf arı peteğinin içine sinek ilacı sıkıyorlar. Aldıkları türlü tedbirlere rağmen şu ana kadar eşek arılarını yok edemeyen iş yeri sahibi Sümer Mardin, “Eşek arıları buraya kocaman petek yapmış. Buraya konuşlanmış durumda. Buradan gelip geçen vatandaşları soktuğu da oluyor. Ne yapacağımızı bilemez hale geldik” dedi.

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