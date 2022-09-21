Erzurum’da kar depolama yöntemi ile kayak sezonu erken açılacak

Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde kayak sezonunun daha erken açılabilmesi için kar depolaması yapılıyor. Daha önce Aralık ayında açılan sezonun bu sene 1 Kasım’da açılması hedefleniyor.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken Kayak Merkezinde kar depolaması yapılarak kayak sezonunun daha erken bir dönemde açılması hedefleniyor. Daha önceki sezonlar Aralık ayında açılırken sezonun 1 Kasım’da açılması planlanıyor. Kar saklama ise yağan karın özel araçlarla bir yerde toplanarak üzerinin ısıyı koruyan branda ve keçelerle kapatılması ile yapılıyor. Üzeri kapatılan kar erimeden diğer sezona kadar saklanabiliyor. Daha sonra kayak pistine yayılan kar suni karlama ile desteklenerek kayak severler için hazır hale getiriliyor. Öte yandan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, geçen yıllarda da kar depolama işleminin yapıldığını ve her geçen yıl kayak sezonunu daha erken açtıklarını belirtirken, kayak sezonunu 4-5 aydan 8-9 aya kadar çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

“Önceki yıl yağan karı toplayarak depoluyoruz”

Kar yağmadığı zaman pistlerin boş kalmasını engellemek amacıyla ve kayak sezonunu da erken açmak için kar saklama yöntemini kullandıklarını belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “ Palandöken kayak merkezimizi her yıl mutlaka kışa hazırlıyoruz. Pistler ve sosyal tesisler elden geçirilerek eksikler gideriliyor. Kış mevsiminde gelen turistlere çok daha güzel hizmet verebilmek için çalışıyoruz. Yeni pistler açıyoruz. Kışın dağda kar yağmadığı zaman suni karlama sistemimiz ile kar takviyesi yapıyoruz. Aynı bölgede göletlerimiz var göletlerimizin suyu sızdırmaması içinde özel çalışmalar yapılıyor. Kayak sezonunu uzatabilmek içinde çalışmalarımız devam ediyor. Hava soğuyor fakat kar yağmadığı zaman suni karlama sistemi ile tüm pistleri kayak için hazır hale getiremiyoruz. Bunun için şu şekilde düşündük bir önceki yılın yağan karını depolayalım, sezon geldiği zamanda kar yağmayan dönemlerde biriktirdiğimiz ve depoladığımız karı pistlerin altına sererek üzerinde suni karlama ile oluşturacağımız karla kayak sezonunu daha erken açalım diye bir çalışma sistemi geliştirdik” dedi.

“Kayak sezonunu 8-9 aya kadar çıkarmak istiyoruz”

Geçen yıl 3 ayrı noktada 60 bin metre küp karı depoladık ve yüzde 40 verim elde ettik. Bu yöntemle sezonu daha da erken açtık. Bu sene ise 2 ayrı noktada 50 bin metre küp kar depoladık şimdiki başarı hedefimiz ise yüzde 60 olacak. Daha az kar ile daha fazla verim elde edilecek çünkü geliştirmiş olduğumuz sistemler ile gerek branda ve gerekse keçeler ile karın üzerini örttük karın erime oranını azalttık. Daha verimli bir şekilde karı pistlere sermek suretiyle kayak sezonunu bu sene daha da erken açmış olacağız hedefimiz 1 Kasım’da kayak sezonunu açmaktır. Daha önce 15 Aralık’ta açıyorduk bunu 1 Aralığa indirdik. Sonra 15 Kasım’a indirdik şimdide hedefimiz kayak sezonunu 1 Kasım’da açmaktır. Zaman zaman kar yağışları geç olabiliyor. Kayak yapmaya gelen yerli ve yabancı turistler karsız kalıp geri dönmesin diye sakladığımız karlar ile önlem aldık. Şuanda 4-5 ay süren kayak sezonunu 8-9 aya kadar çıkarmayı da planlıyoruz" dedi.