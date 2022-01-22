Erciyes’te tipi

Erciyes Dağı’nda etkili olan tipi nedeniyle yollar trafiğe kapatılırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Erciyes Dağı’nda etkili olan kar yağışı, rüzgarla beraber tipiye döndü. Erciyes yolunda çok sayıda kaza meydana gelirken, görüş mesafesinin 4 metreye kadar düşmesiyle sürücüler de zor anlar yaşadı. Jandarma ekipleri Erciyes’e giden yolları trafiğe kapattı.