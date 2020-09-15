Emektar katırlar törenle emekli edildi

Zonguldak Belediyesi bünyesinde yarım asırdan bu yana hizmet veren 11 katır, düzenlenen törenle emekli edildi. Merdivenli şehir Zonguldak’ta araçların giremediği sokaklarda çöp toplayan katırlar, hafta sonuna kadar son kez görev yapacak.

Kentin coğrafi yapısı sebebiyle çöp toplama araçlarının giremediği mahallelerde gece yarısı itibariyle çöp toplama hizmeti veren 11 katır, yeni geliştirilen çözüm ile emekli edildi. Kentteki 19 mahalleden 5’inde verilen hizmet doğrultusunda katırlarla toplanan çöpler, ulaşımın olduğu yola taşınarak çöp toplama araçlarına ulaştırılıyor. Araçların giremediği mahellelerden her gece yaklaşık 2,5 ton çöp toplanıyor.

Mahalle muhtarları ile yapılan görüşmeler doğrultusunda çöp konteynerleri yol kenarına taşındı. Böylelikle de uzun yıllar hizmet veren 11 katırın görevi tamamlanmış oldu. Emekli edilen katırlar, bundan sonraki hayatlarını ise yük taşımadan sürdürecek.

"Şehrin ilk ışıklarına kadar kentin temizliği için yükümüzü sırtımızdan aldılar"

Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, katırların kentin temizliği için uzun yıllar hizmet verdiğine dikkat çekerek şöyle dedi:

"Arkamda gördüğünüz 11 emektar katırımızı pazar günü itibariyle emekli ediyoruz. Coğrafya kaderdir sözünden yola çıkarak uzun yıllardır Zonguldakın yükünü sırtlanan ve bizlere destek olan emektar katırlarımız artık emekli oluyorlar. Uzun yıllardır kar, kış demeden sıcak, soğuk demeden 5 mahalle başta olmak üzere merdivenlerden, dik bayırlardan başlayarak sabahın ilk ışıklarına kadar Zonguldak’ın temizliği için yükümüzü sırtımızdan aldılar. Artık biz de pazar günü itibariyle onların yükünü sırtlarından alıyoruz. Onları emekliye ayırıyoruz. Pandemi sebebiyle çalışmalar bir nebze sekteye uğradı. Beş mahalle muhtarıyla görüştük. 70 adet yeni çöp konteyneri belirlenen güzergahlara konuldu. Üç adet de çöp taksi olacak. Katırlarımızın hizmet ettiği mahallelerde muhtarlarımızla beraber konteynerler konuldu. Çöp taksilerimizle vatandaşlarımızın atıklarını toplamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan ricamız şu belki 20-30 metre konteynere yürüme mesafesi olabilir. Vatandaşlarımızdan bu konuda destek ve hassasiyet bekliyoruz."