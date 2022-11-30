Elazığ’da yaralı kızıl şahin koruma altına alındı

Elazığ’da bir kişi tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, arazide yaralı kızıl şahini fark eden Faruk İnce, Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. Ekipler gelene kadar şahinin bakımını gerçekleştirip yiyecek veren İnce, yaralı hayvanı daha sonra Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Yaralı şahinin, tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacağını kaydedildi.