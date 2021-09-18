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Elazığ’da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğü Elazığ Şube Müdürlüğü tarafından birçok noktaya yerleştirilen fotokapanlarla elde edilen görüntü ve fotoğraflar, Elazığ’ın yaban hayatı konusunda sürdürülen çalışmalara rehberlik ediyor.

Çevre 18.09.2021, 10:43
Elazığ’da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğü Elazığ Şube Müdürlüğü tarafından birçok noktaya yerleştirilen fotokapanlarla elde edilen görüntü ve fotoğraflar, Elazığ’ın yaban hayatı konusunda sürdürülen çalışmalara rehberlik ediyor.

Yaban hayvanları, Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP 15. Bölge Müdürlüğü Elazığ Şube Müdürlüğünce kentin belli noktalara yerleştirilen fotokapanlar tarafından görüntülendi. Yaban hayvanlarının yaşam ortamlarının iyileştirilmesi projesi kapsamında, su kıtlığı çekilen yerlerdeki yaban hayvanlarının su ihtiyaçlarının karşılanması için kentin bir çok noktasına yerleştirilen sıvatlardaki sulardan su ihtiyaçlarını karşılayan dağ keçileri fotokapana yansıdı.

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