Elazığ’a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ’da beklenen kuvvetli yağış öncesi vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ’da kuvvetli, güney kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Sivrice, Maden, Alacakaya ve Arıcak’ta yer yer çok kuvvetli yağışın etkili olmasının beklendiği kaydedilirken vatandaşlardan, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.