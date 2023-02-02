Ekipler hasta kadın için seferber oldu

Muş’ta dört gündür etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Muş İl Özel İdare ekipleri, Varto ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Eryurdu Köyü’nde hastalanan 77 yaşındaki yaşlı kadın için seferber oldu.

Muş’un varto ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Eryurdu Köyü yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Akşam saatlerinde rahatsızlanan 77 yaşındaki Güllü Bozkurt’un yakınları 112’ye haber verdi. Hasta kadının durumunun İl Özel İdaresi ekiplerine aktarılması ile birlikte bölgeye iş makineleri sevk edildi. Sağlık ekipleriyle 2 saatlik çalışma sonucu köye ulaşan ekipler, hasta kadını ambulansa alarak Varto Devlet Hastanesine ulaştırdı. Konuyla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Eryurdu Köyü’nde yaşayan 77 yaşındaki Güllü Bozkurt için ekipleri seferber ettiklerini ifade etti. Ekiplerin zorlu çalışma sonucunda köye ulaştığını ifade eden Yentür, “Ekiplerimiz 77 yaşındaki hasta vatandaşımız için hemen bölgeye hareket etti. Zorlu çalışma sonucu köye ulaşan ekiplerimiz, sağlık ekipleriyle hastayı hastaneye ulaştırmışlardır. Acil durumlar için muhtarlarımızla sürekli olarak iletişim halindeyiz. Karla mücadele çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.