banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

Son Dakika
Benzin zammı dur durak bilmiyor! Bir zam daha gelecek...
Benzin zammı dur durak bilmiyor! Bir zam daha gelecek...
Piyasalarda son durum
Piyasalarda son durum
Sigara tiryakileri yasta! En ucuz sigara artık 40 TL olacak...
Sigara tiryakileri yasta! En ucuz sigara artık 40 TL olacak...
TUSAS Genel Müdürü Kotil: “4’üncü ‘GÖKBEY’ ilk kez havalandı”
TUSAS Genel Müdürü Kotil: “4’üncü ‘GÖKBEY’ ilk kez havalandı”

Edirne’nin kanayan yarası Selimiye Meydanı hak ettiği görünüme kavuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Selimiye Meydanı’nda Ekim ayında başlayan çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Meydanda incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, Selimiye’nin biblo gibi ortaya çıktığını ifade etti.

Çevre 18.05.2022, 11:34
Edirne’nin kanayan yarası Selimiye Meydanı hak ettiği görünüme kavuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Selimiye Meydanı’nda Ekim ayında başlayan çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Meydanda incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, Selimiye’nin biblo gibi ortaya çıktığını ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca başlatılan restorasyon sonrası yeni nesil aydınlatma ve sarmaşık tarzı süs bitkileriyle süslenen meydanda Selimiye Camii de bir biblo gibi ortaya çıkarıldı.

Selimiye Camii de dâhil olmak üzere 70 bin metrekarelik bir alanın içinde peyzaj ve kentsel tasarım düzenlemelerinin gerçekleştirildiğini söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, alanda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Birinci ve ikinci etap olmak üzere, çalışmaların KDV hariç 45 milyon liralık bütçeyle tamamlandığını ve Selimiye başta olmak üzere Eski Cami, kültürel ve tescilli eserlerin daha görünür hale getirildiğini aktaran Aslan, “Bakanımız Murat Kurum’un talimatlarıyla ilk etraf çalışmamız Ekim ayında başladı. Ekim’in ortasında yer teslimi gerçekleştirdik. İkinci etap çalışmamız da Aralık ortasında başladı. 2 etap şeklinde çalışma yapmak zorunda kaldık. Çünkü tarihi kalıntılar vardı. Onların restorasyon çalışmaları biraz daha uzun süren ve detaylı çalışılması gereken bir konuydu. Bundan dolayı birinci etabı bekletmemek adına bu şekilde etaplar halinde çalışma yaptık” dedi.

“Sonlandırma ve kabul çalışmalarımız başladı”

Projede sonlandırma ve kabul çalışmalarının başladığını ifade eden Aslan, “Birinci etapta 32 bin metrekarelik bir alanda hem yapısal, hem bitkisel peyzaj, hem de çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. İkinci etap çalışmalarda da 4 bin 700 metrekare kadar yemiş kapanı hanı kısmında, 11 bin metrekare kadar da etraf çevre düzenlemesinde çalışma gerçekleştirildi” diye konuştu.

“İlk başta beklenti yüksekti. Biraz da öfke vardı”

Selimiye Meydanı çevre düzenlemesi için gece gündüz deneden çalışma yapıldığını vurgulayan Aslan, “Burada çalışma yapılırken bütün taraflarla görüşme gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızla, esnaflarımızla, kültür kurumlarımızla, belediyemizle görüşmeler gerçekleşti. İlk başta beklenti yüksekti. Biraz da öfke vardı. Hadi artık burası neden böyle gibi. Ama şimdi aldığımız tepkiler çok güzel. Ben de çok mutlu oldum. Biblo gibi ortaya çıktı deniyor. Hem Eski Cami, hem tescilli olan belediye binası ortaya çıktı. Güzel bir çalışma gerçekleşmiş oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensip buyurmaları halinde meydanın açılışına teşrifleri şeref verir, onur verir, çok mutlu oluruz" şeklinde açıklamada bulundu.

“Selimiye’nin siluetini bozacak hiçbir çalışma yapılmadı”

Selimiye Meydanı’nda yapılan düzenleme sırasında siluetini bozacak hiçbir çalışma yapılmadığını aktaran Aslan, “Burada ilave hiçbir şey yapılmadı. Dışarıdan gelen konuklar için dinlenme, sergi alanları ve atölyeler yapıldı. Bunların yüksekliğinde de belli oranın üzerine çıkılmadı. Bu proje 2009 yılında Edirne Belediyesi’nin açtığı bir yarışma ile oluşan bir projeydi. O projede özüne sadık kalınarak güncellendi. Başka bir detay yapılmadı. Burada birçok uzman hocalarımız görev yaptı onların onayı olmadan hiçbir imalat yapılmadı” ifadelerine yer verdi.

Selimiye çevresindeki işletmelerden belediyenin sorumlu olacağını söyleyen Aslan, “Bu alanın sahibi belediye. Burada belediyenin gerçekleştireceği atölyeler, sergi alanı, kültür tanıtım ofisleri şeklinde değerlendirilecek” dedi.

Mimar Sinan’ın ustalık eserini ortaya çıkarmak ve ona layık bir çevre düzenlemesi gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutlu ve keyifli olduklarını söyleyen Aslan, Selimiye’n hak ettiği görünüme kavuştuğunu ifade etti.

Selimiye Meydan düzenlemesini yakından takip ettiklerini ve bitmesini heyecanla beklediklerini söyleyen Edirneli Esnaf Nejat Yavuz, İstanbul’un Taksim Meydanı olduğu gibi, Edirne’nin de Selimiye Meydanı olduğunu ve yıllar sonra hak ettiği görünüme kavuşmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 37 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
24°
parçalı az bulutlu