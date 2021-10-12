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Edirne’de hortum paniği

Edirne’nin Enez ilçesi açıklarında denizde oluşan 4 hortum sebebiyle sahil güvenlik ekipleri balıkçıların kıyıya çekilmeleri için uyarılarda bulundu.

Çevre 12.10.2021, 18:37
Edirne’de hortum paniği

Edirne’nin Enez ilçesi açıklarında denizde oluşan 4 hortum sebebiyle sahil güvenlik ekipleri balıkçıların kıyıya çekilmeleri için uyarılarda bulundu.

Edirne’nin Enez ilçesi açıklarında denizde çıkan hortum paniğe neden oldu. Denizin kıyısında çıkan 4 ayrı hortum büyüyerek Yunanistan’a doğru ilerlerken, hortumu fark eden kişiler paniğe kapıldı. Sahil güvenlik ekipleri denizde kontrol sağlayarak, denizde bulunan balıkçı teknelerini kıyıya çekilmeleri için uyarılarda bulundu. İlçede herhangi bir zararın ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

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