Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Önümüzdeki saatlerde de önemli bir hisar durumu beklemiyorum. Elimizdeki tek bilgi elektriklerin kesik olduğu, kısmi toplanmalar şeklinde insanların ateş yapıp etrafında toplandıkları bilgisi var. korkacak bir şey olmadığını söyleyebilirim" dedi.