Son Dakika
Bakan Yanık:"Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak amacıyla 5 araç 20 meslek elemanından oluşan 10 Psikososyal Destek Ekibi görevlendirdik. Ekiplerimiz KYK yurtları ve toplanma alanlarında vatandaşlarımıza des
Bakan Soylu deprem bölgesinde: "Biraz sonra elektrik ile ilgili herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak"
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Önümüzdeki saatlerde de önemli bir hisar durumu beklemiyorum. Elimizdeki tek bilgi elektriklerin kesik olduğu, kısmi toplanmalar şeklinde insanların ateş yapıp etrafında toplandıkları bilgisi var. korkacak bir şey
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Önümüzdeki saatlerde de önemli bir hisar durumu beklemiyorum. Elimizdeki tek bilgi elektriklerin kesik olduğu, kısmi toplanmalar şeklinde insanların ateş yapıp etrafında toplandıkları bilgisi var. korkacak bir şey olmadığını söyleyebilirim" dedi.
Çevre 23.11.2022, 05:32
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Önümüzdeki saatlerde de önemli bir hisar durumu beklemiyorum. Elimizdeki tek bilgi elektriklerin kesik olduğu, kısmi toplanmalar şeklinde insanların ateş yapıp etrafında toplandıkları bilgisi var. korkacak bir şey olmadığını söyleyebilirim" dedi.