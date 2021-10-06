banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
IKEA'dan Türkiye kararı
IKEA'dan Türkiye kararı
Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay intihar etti
Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay intihar etti
29 yaşında nasıl milyarder oldu?
29 yaşında nasıl milyarder oldu?
Mesut Özil’den İngiltere’de yeni girişim
Mesut Özil’den İngiltere’de yeni girişim

Duvara şiir yazanlara sosyal medyadan esprili uyarı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir at geçidin duvarlarına yazılan şiiri boya ile temizlendiği anları sosyal medyadan paylaşan Büyükşehir Belediyesi, “Eline sprey boya alan şair kesiliyor” notu ile vatandaşları esprili bir şekilde duyarlı olmaya davet etti.

Çevre 06.10.2021, 17:34
Duvara şiir yazanlara sosyal medyadan esprili uyarı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir at geçidin duvarlarına yazılan şiiri boya ile temizlendiği anları sosyal medyadan paylaşan Büyükşehir Belediyesi, “Eline sprey boya alan şair kesiliyor” notu ile vatandaşları esprili bir şekilde duyarlı olmaya davet etti.

Gebze Mevlana Mahallesi’nde bulunan Arif Nihat Asya alt geçidine sprey boya ile yazılan şiir, geçidin duvarlarında görsel kirliliğe sebep olunca vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan belediye ekipleri, tüm duvarı yeniden boyayarak görsel kirliliğin ortadan kaldırılmasını sağladı. Sık sık yazılar yazılarak kirletilen alt geçitteki boya anlarına ait fotoğrafları sosyal medyadan “Eline sprey boya alan şair kesiliyor” notu ile paylaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise esprili bir şekilde vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P