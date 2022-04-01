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Dünyanın en saçma binasının 5 katı yıkıldı

İnternet arama motoru Google’da ‘Dünyanın en saçma binası’ yazılıp arama yapıldığında yaklaşık 300 bin sonuç arasında ilk sırada çıkan Kahramanmaraş’taki 18 katlı Özel İdare İş Merkezi binasının 5 katı yıkıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Burada şehrimize yakışır güzel bir proje hazırlıyoruz" dedi.

Çevre 01.04.2022, 13:46
Dünyanın en saçma binasının 5 katı yıkıldı

İnternet arama motoru Google’da ‘Dünyanın en saçma binası’ yazılıp arama yapıldığında yaklaşık 300 bin sonuç arasında ilk sırada çıkan Kahramanmaraş’taki 18 katlı Özel İdare İş Merkezi binasının 5 katı yıkıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Burada şehrimize yakışır güzel bir proje hazırlıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesiyle başlayan süreçte hayata geçirilecek proje çerçevesinde 40 dönümlük alana sahip adada 25 yapı ve 300 bağımsız birim yer alıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında yıkılmasına karar verilen bina ve çevresinde 2 ay önce yıkım işlemlerine başlanmış, alanda önce eski adliye binası, daha sonra eski emniyet müdürlüğünün bazı birimlerinin içinde bulunduğu binaların yıkımları gerçekleşmişti. Yapılması planlanan şehir meydan projesinde en büyük yapıt olan 18 katlı Özel İdare İş Merkezi binasının 5 katı da yıkıldı.

Binanın yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, beraberindekilerle asansör yardımıyla en üst kata çıktı. Başkan Güngör’e yıkımla ilgili bilgiler aktaran yetkililer, binanın halk arasında bilinen ‘Kahramanmaraş’ın en sağlam binası’ kanısının yanlış olduğunu belirtti. Kalın demirler ile yapılması gereken yerlere beton bırakıldığı bilgilerini veren yetkililer, binanın birçok yerinin de çürüdüğünü söyledi.

"Yapıldığı günden bugüne kadar tartışma konusu olmuştu"

Yıkımla ilgili açıklamada bulunan Başkan Güngör, “Bildiğiniz gibi bu bina çok tartışma konusu oldu ve Google arama motorunda da ‘Dünyanın en saçma binası’ olarak yer aldı. O bir tarafa burası o günün şartlarında 18 katlı olarak yapılmış. Yapıldığından bugüne kadar da tartışma konusu olmuş. Binanın şehir siluetini bozması, boşluk alanlarının çok olması nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte dönüşüm projesi başlattık” dedi.

"Burada şehrimize yakışır güzel bir proje hazırlıyoruz"

Binanın 13’üncü katına kadar yıkımın yapıldığını söyleyen Başkan Güngör, “Sadece bu binanın olduğu yer değil 40 dönümlük alan içinde yıkım yapılacak. Buradaki binalar depremsellik açısından da ömrünü tamamlamış. Bu alandaki yıkım çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda binanın 13’üncü katına kadar yıkım işlemleri yapıldı. Burada şehrimize yakışır güzel bir proje hazırlıyoruz. Hem tarihi dokumuza uygun, hem fazla yoğunluğu olmayan şu anda 61 bin metrekare alanında inşaat yoğunluğu var ve biz bunu 40 bin metrekareyi geçirmeyeceğiz. Şehrimize hayırlı oluşun” dedi.

2 bin 110 metrekare alana kurulu sarı, mavi ve kırmızı renklerle kentin hemen hemen her yerinden görünen bina, yaklaşık 90 bölümden oluşuyordu. Binanın yıkımı ile ilgili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesine 6 milyon 600 bin lira katkı sağlanacak. Binanın yıkım işleminin Ramazan Bayramı sonunda tamamlanması planlanıyor.

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