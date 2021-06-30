DSİ’nin tamamlanacak projesi ile Edirne’de 2 bin 690 dekar tarım arazisi sulanacak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Edirne’de Meriç Umurca Göleti ve sulamasında çalışmaların devam ettiğini belirterek, “‘Projenin tamamlanması ile Umurca Göleti ve Süpürgelik Kapama Seddesi’nde depolanacak su ile 2 bin 690 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak” dedi.

DSİ tarafından modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış hedefleniyor. Edirne’de Meriç Umurca Göleti ve sulamasında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Yıldız, projenin tamamlanması ile Umurca Göleti ve Süpürgelik Kapama Seddesi’nde depolanacak su ile 2 bin 690 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını vurguladı. Kil çekirdekli homojen dolgu tipinde inşa edilen gölet ve kapamanın gövde dolgularının tamamlandığını, sulama hattında toplamda 11 bin 956 metre yüksek yoğunluklu polietilen borunun döşendiğini, sulama şebekesi üzerindeki 82 adet sanat yapısı beton imalatlarının mekanik aksamı ile tamamlandığını ifade eden Yıldız, “Dipsavak ayarvana odası, pompa binası ve terfi hattı imalatları devam etmektedir. Ana gölet ve kapamanın toplam su depolama kapasitesi 342 bin metreküp olan Edirne Meriç Umurca Göleti ve Sulaması Projesi’nin yüzde 70’lik kısmı tamamlanmış olup, 2021 yılı içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir. Proje tamamlandığında ise ülke ekonomisine yıllık 4 milyon TL katkı sağlayacaktır” dedi.