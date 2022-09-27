Domuzlar yemeklerini yesin diye bankta onları bekledi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir parkı mesken tutarak yiyecek aramaya gelen yaban domuzlarını diğer çocuklar taş atarak korkutmasın diye bankta bekleyen 11 yaşındaki Fatma Yaren, görenlerin takdirini topladı.

Marmaris Sarıana Mahallesi’nde bir çocuk parkında 5 domuz ve yavruları mahallelinin attığı yemek artıklarını yemek için düzenli olarak aynı saatlerde geldiklerinde diğer çocuklar tarafından taşla kovalanınca küçük Fatma eline dondurmasını da alarak banka oturup yemeklerini rahat yemeleri için bekledi.

11 yaşındaki ilkokul beşinci sınıf öğrencisi olduğunu belirten Fatma Yaren, "Burada bir abi vardı onunla domuzları besledik birkaç çocuk ellerine taş alıp domuzları korkutuyor, abi onlara kızdı, çocuklar gitti. Ben de bir daha gelmesinler diye bekledim yemeklerini yiyorlar" diyerek kendilerine zarar vermediklerini asıl onların insanlardan korktuklarını belirtti.