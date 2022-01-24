Diyarbakır-Siverek karayolunda mahsur kalan 49 araç kurtarıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Diyarbakır-Siverek karayolunda mahsur kalan 49 aracın 12 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldığını açıkladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, son 49 yılın en yoğun kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için gece gündüz çalışıyor. Diyarbakır-Siverek karayolunun 30’uncu kilometresinde vatandaşların mahsur kaldığı ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi, 4 kar küreme aracı ve vatandaşların tahliyesi için 2 otobüs ile kurtarma çalışmalarına katıldı. 3 AFAD ekibi, karayollarına ait 4 iş makinesi ile 12 saat süren çalışmanın ardından 47 araç ve 2 yolcu otobüsünde bulunan vatandaşlara ulaşıldı. Kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan aralarında yaşlılar ve çocukların da olduğu vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçlarla tahliye edildi. Büyükşehir Belediyesi’nin yoğun kardan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarına devam edeceği belirtildi.