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Dev deniz canlısı ölü bulundu

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE NESLİ TÜKENMEKTE OLAN CARETTA CARETTA CİNSİ KAPLUMBAĞA ÖLÜ HALDE BULUNDU

Çevre 21.10.2020, 14:49
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Dev deniz canlısı ölü bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde nesli tükenmekte olan caretta caretta cinsi kaplumbağa ölü bulundu.

Dünya genelinde soyu tükenmekle burun buruna gelen caretta caretta cinsi su kaplumbağası Yalıkavak Mahallesi Tilkicik koyunda ölü bulundu. Bir iskelenin kenarında fark edilen caretta carettayı iskelenin altından çıkarmak için uzun süre uğraşan vatandaşlar çareyi Bodrum Belediyesini aramakta buldu. 4 kişilik ekip koya gelerek dev deniz canlısını bulunduğu yerden çıkardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olan ve misina iplerine dolanmış, çürümüş caretta carettayı ekiplerin güvenli bir bölgeye gömdüğü öğrenildi.

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