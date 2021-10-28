banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

Depremin yıl dönümünde ’30 Ekim Deprem Anıtı’ açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim İzmir depreminin yıl dönümünde hayatını kaybeden 117 kişinin anısına kapsamlı bir anma programı hazırladı. Bayraklı’da deprem parkı olarak yenilenen Hasan Ali Yücel Parkı’nda ise 30 Ekim Deprem Anıtı açılacak.

Çevre 28.10.2021, 12:41
Depremin yıl dönümünde ’30 Ekim Deprem Anıtı’ açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim İzmir depreminin yıl dönümünde hayatını kaybeden 117 kişinin anısına kapsamlı bir anma programı hazırladı. Bayraklı’da deprem parkı olarak yenilenen Hasan Ali Yücel Parkı’nda ise 30 Ekim Deprem Anıtı açılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim İzmir depreminin yıl dönümünde düzenlediği anma programı kapsamında Bayraklı Öğretmenevi yanındaki Hasan Ali Yücel Parkı’nda 30 Ekim Deprem Anıtı’nı açmaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin ’Deprem Parkları Projesi’ kapsamında yenilediği, afet ve acil durumlar için güvenli toplanma alanı olarak tasarladığı Hasan Ali Yücel Parkı, depremde vefat eden 117 kişinin anısı için yapılan Deprem Anıtı ile anlam kazanıyor.

Hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı yürüyüşü

Anma programı 30 Ekim’de saat 14.30’da Bayraklı’da Rıza Bey Apartmanı yanındaki Şehit Hakan Ünal Parkı’nda başlayacak. Rıza Bey Apartmanı’na karanfil bırakılmasının ardından depremde kaybedilen vatandaşlar için saygı yürüyüşü yapılacak. Ardından 30 Ekim Deprem Anıtı’nın açılışı için Hasan Ali Yücel Parkı’na geçilecek. Depremin olduğu saat olan 14.51’de anıt önünde itfaiye sireni eşliğinde saygı duruşu yapıldıktan sonra 117 beyaz balon gökyüzüne bırakılacak ve “Elimi Tutar Mısın?” isimli belgesel izlenecek. 30 Ekim anma programı kapsamında 117 bisikletli Aşık Veysel Alanı’ndan depremin yaşandığı bölgeye bisiklet sürecek. Ayrıca yedi merkez ilçede 15 noktada 18 bin 500 kişilik lokma dağıtılacak. Bayraklı’daki üç camide akşam ile yatsı arasında ise mevlit okutulacak.

Deprem parkı haline getirildi

Afet ve acil durumlarda güvenli toplanma alanları oluşturabilmek için belirlenen yeşil alanlar ve parklarda onarım çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hasan Ali Yücel Parkı’nı da bu kapsamda yeniledi ve deprem parkı haline getirdi. Afet anında elektrik, su, tuvalet, duş ve çamaşırhane gibi temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için gerekli alt yapı çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir, Hasan Ali Yücel Parkı’na da üç modülden oluşan kent donatıları yerleştirdi. Kent donatılarında elektrik kesintilerine karşı güneş enerjisi sisteminin devreye geçirilmesi sağlandı. İhtiyaç duyulan malzemelerin depolanması için oturma birimlerinin altında kilitli depolar oluşturuldu. Depolara afet sonrası çadırlar kurulana kadar barınma amaçlı kullanmak üzere brandalar yerleştirildi.

30 Ekim Deprem Anıtı’nda 117 kişinin adı yazıyor

Bir anıt geçidi niteliği taşıyan 30 Ekim Deprem Anıtı’nın başlangıç noktasında üç pano bulunuyor. Bu panolarda depremin olduğu tarih ve saat ile kaybettiğimiz 117 kişinin isimleri yer alıyor. İsimlerin yazılı olduğu panolarda kuş figürleri yer alıyor. Bu figürler kaybedilen vatandaşların sonsuzluğa uçuşlarını temsil ediyor. Parkın girişine konumlandırılan anıt geçidi, karşılama ve parkın içine davet görevini de üstleniyor.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3