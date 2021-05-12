Denizli içme suyu isale hattı çalışmaları aralıksız devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2003-2021 yılları arasında Denizli’ye toplam 3.735.839.149 TL yatırım yapıldı. 2026 yılı sonuna kadar 3 adet içmesuyu tesisi tamamlanacak olup, toplamda 1.111.967 kişi için yılda 34,84 milyon m içme suyu temin edilecek.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız yaptığı yazılı açıklamada, “Denizli İçme suyu İsale Hattı” projesi ile Denizli İl Merkezi, Honaz ilçesi, Kaklık, Menteşe, Dereçiftlik, Aşağıdere, Karateke, Emirazizli, Ovacık, Gürleyik, Kocabaş, Kızılyer, Salihağa, Ahmetli, Üzerlik, Tosunlar, Sığma, Şamlı ve Mahmutlu Mahalleleri olmak üzere toplam 19 adet yerleşim yerinin 2050 yılına kadar içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı 2017 yılında işletmeye alınan Akbaş Barajı ve Pınarbaşı Kaynaklarından karşılanacaktır. Denizli İçme suyu projesi ile Denizli ilimize menba kalitesinde içme ve kullanma suyu verilecektir. 60 kilometrelik Denizli İçme suyu İsale Hattı işinde bugüne kadar toplam 34 kilometre uzunluğunda 1.100 mm’lik çelik isale hattı borusu ile hat üzerinde yer alan 72 adet sanat yapısının betonarme imalatı ve 32 adet sanat yapısının mekanik imalatı tamamlanmıştır. Bugün itibariyle içme suyu isale hattı işinde yüzde 38 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup çalışmalar aralıksız devam etmektedir” dedi

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Sayın Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.