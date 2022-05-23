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Denizdeki atıklar mercek altına alınıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Çevre Ajansı Girişimi tarafından başlatılan Deniz Çöpleri İzleme Programı’na (MLW) katıldı. Programın ilk gününde Balçova’daki İnciraltı Kent Ormanı’nın yüz metrelik kıyı şeridinde biriken atıklar toplandı. Toplanan atıklar, plastik, ahşap, metal malzeme diye sınıflandırılacak. Ardından kıyılarda hangi atıkların ne kadar oluştuğuna bakılacak.

Çevre 23.05.2022, 11:12
Denizdeki atıklar mercek altına alınıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Çevre Ajansı Girişimi tarafından başlatılan Deniz Çöpleri İzleme Programı’na (MLW) katıldı. Programın ilk gününde Balçova’daki İnciraltı Kent Ormanı’nın yüz metrelik kıyı şeridinde biriken atıklar toplandı. Toplanan atıklar, plastik, ahşap, metal malzeme diye sınıflandırılacak. Ardından kıyılarda hangi atıkların ne kadar oluştuğuna bakılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü bünyesindeki Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi, “Plajların Rengi Mavi” sloganıyla yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Birim Avrupa Çevre Ajansı Girişimi tarafından başlatılan, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRKÇEV) ve Adnan Menderes Anadolu Lisesi’nin yürüttüğü Deniz Çöpleri İzleme Programı’na katıldı. Proje İzmirlilerin yoğun olarak ziyaret ettiği Balçova’daki İnciraltı Kent Ormanı’nda başladı. Bu program sayesinde atıkların kıyılarda ve Körfez’deki hareketi takip edilerek sınıflandırılacak.

"Amaç sadece çöp toplamak değil"

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Bölge Koordinatörü Doğan Karataş çalışmanın yaklaşık 1,5 yıldır Türkiye’de 11 noktada yürütüldüğünü söyledi. Deniz çöpleri ve plastiklerin, çöp sorununun önemli ayaklarını oluşturduğunu ifade eden Doğan Karataş, “Amacımız bilimsel bir çalışma ortaya koymak. Bu bir çöp toplama etkinliği değil. Tamamen bilimsel, verileri incelenen ve sonuçları raporlanan bir çalışma. Biz burada topladığımız çöpleri teker teker lastikler, ahşaplar, metal malzemeler diye sınıflandıracağız ve bu çöplerin özellikle ülkemizdeki, lokal düzeyde de Körfez’deki hareketlerini bir yıl boyunca takip edeceğiz” dedi.

“Dünyanın en büyük sorunu plastikler”

İzmir Büyükşehir Belediyesinin çalışmanın içinde olmasının anlamlı olduğunu belirten Karataş şöyle konuştu: “Dünyanın en büyük sorunu plastikler. Biz de gördük ki topladığımız çöplerin büyük bir kısmı plastiklerden oluşuyor. Plastikler doğada kolay kolay çözülmüyor. Bugün artık soframızı da etkileyen mikro plastik sorunu da var. Bunlara dikkat çekmek istiyoruz. Burada hem günlük kullanımdan kaynaklanan çöpleri hem de deniz çöplerini yakalıyoruz. Bu çalışma sayesinde insanlara çöplerin kendiliğinden ortaya çıkmadığını, kendilerinin ürettiği bir şey olduğu mesajını vereceğiz.”

“Kıyılarda hangi atıktan ne kadar oluştuğuna bakılacak”

İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Deniz Koruma Şube Müdürü Özlem Görken ise projeye katkıda bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi: “Deniz kıyısında toplanacak atıkların sınıflandırılması yapılacak. Kıyılarda hangi atıktan ne kadar oluştuğuna bakılacak. İnsan kaynaklı atıklardan bahsediyoruz. Körfez’imizi ve kıyılarımızı temiz tutmak için aralıksız çalışıyoruz. Bu çalışmaların farkındalık oluşturup sürdürülebilir çevre ve deniz ortamı yaratması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

“En çok sigara izmariti çıktı”

İnciraltı Kent Ormanı kıyısına vuran atıkları toplayan Sema Uzun Güneş, “En çok sigara izmariti topladık. Cam parçaları, plastikler de var. Kıyılarımız, denizlerimiz çok kıymetli. Bunların kıymetini bilelim. Geri dönüşü olmayan bir kirliliğe neden olmayalım” diye konuştu.

“En büyük zararı biz veriyoruz”

Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencisi Sıla Alper ise insanların sürekli doğayı kirlettiğini ifade ederek “Denizler kirleniyor. Bu kirliliği artık önlemek zorundayız. Biz de burada çöpleri topluyoruz. Herkes evinin önündeki çöpleri bile toplasa, çok şey kazanırız. Başka bir yaşam alanımız yok ama buna rağmen insanlar her şeyi hor kullanıyor. Birçok şeyden şikâyetçiyiz ama en büyük zararı biz veriyoruz. Gelecek nesillere iyi şeyler bırakmıyoruz. Şu an bu dünyada yaşayabiliyorsam, çocuklarımıza da güzel bir alan bırakmak zorundayız. Bir sürü çekirdek kabuğu topluyoruz. Bunları yere atacağınıza bir poşete koyup çöpe atsanız, çok daha güzel olur. Doğaya çok fazla zarar veriyoruz” sözlerine yer verdi.

Tüm gün süren çalışma sonrasında atıklar sınıflandırılarak raporlandı. Program bir yıl boyunca İnciraltı Kent Ormanı’nda devam edecek.

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