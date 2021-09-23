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Dağ keçilerini gören sürücüden güldüren seslenme

Dağ keçilerinin, Elazığ’da 16 şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü mevkiinde taşlarla oluşturulan Türk bayrağı ile bir kareye girmesi güzel görüntü oluşturdu. Bu sırada bölgeden geçen bir bir sürücünün keçilere seslenmesi gülüşmelere neden oldu.

Çevre 23.09.2021, 12:22
Dağ keçilerini gören sürücüden güldüren seslenme

Dağ keçilerinin, Elazığ’da 16 şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü mevkiinde taşlarla oluşturulan Türk bayrağı ile bir kareye girmesi güzel görüntü oluşturdu. Bu sırada bölgeden geçen bir bir sürücünün keçilere seslenmesi gülüşmelere neden oldu.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan dağ keçileri, bu sefer tek pilonlu ve orta açıklığının 380 metre olması sebebiyle dünya literatüründe 4. sırada yer alan ve 16 şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü mevkiinde görüldü. Tünellerin olduğu dağın tepesine taşlarla ‘Önce Vatan’ yazılı Türk bayrağı ile aynı karede görülen keçiler, güzel görüntü oluşturdu.

Bu sırada köprüden geçen ve dağ keçilerini fark eden bir sürücü araçtan inerek hayvanlara seslendi. Sürücünün kullandığı cümleler yüzlerde tebessüm oluşturdu.

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