D200’de görüş 5 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı

D200 Karayolu’nun, Eskişehir kent merkezine yakın bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren hakim olan sisten dolayı 10 metreye kadar düşen görüş sürücülere zor anlar yaşattı.

Eskişehir-Ankara arasında yer alan D200 Karayolu’nda sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis görüşü 5 metreye kadar düşürdü. Yolun özellikle Eskişehir ile Sivrihisar arasında yer alan bölümünde sürücüler önlerindeki aracın plakalarını dahi okuyamadı.Eskişehir kent merkezine yakın yerlerde kamyonlar için saatte 70, diğer araçlar için 82 kilometre hız sınırı olan noktalarda dahi araç sürücüleri temkinli yol alabilmek için hızlarını saatte 40 kilometreye kadar düşürdüğü görüldü. Yavaşlayan araçlardan dolayı zaman zaman trafik oluştu.