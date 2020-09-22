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Çuvala dolanmış Nil kaplumbağası bulundu
HATAY'DAKİ GÖLBAŞI GÖLÜNDE ÇUVALA DOLANMIŞ HALDE BULUNAN NİL KAPLUMBAĞASI TEDAVİSİNİN ARDINDAN TEKRAR DOĞAYA SALINDI.
Çevre 22.09.2020, 11:27
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Hatay’daki Gölbaşı Gölü’nde çuvala dolanmış halde bulunan Nil kaplumbağası tedavisinin ardından tekrar doğaya salındı.
Kırıkhan ilçesine bağlı Gölbaşı Gölü’nde çuvala dolanmış ve bitkin halde bulunan Nil kaplumbağası, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şubesi ekipleri tarafından tedavi altına alındı. 1 metre uzunluğunda, 60 santimetre eninde olan ve bölgede ender görülen Nil kaplumbağası, tedavisinin ardından tekrar Gölbaşı Gölü’ne bırakıldı.
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