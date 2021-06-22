Çocukların tehlikeli oyunu

Toplu balık ölümlerinin giderek arttığı Kızılırmak’ta canlarını hiçe sayan çocuklar tehlikeye aldırış etmeden serinlemek için suya giriyor.

Türkiye’nin en uzun nehri olarak bilinen bin 355 kilometre uzunluktaki Kızılırmak’ta toplu balık ölümleri yaşanıyor. Gün geçtikçe artan balık ölümlerinin sebebi ise hala bilinmiyor. Tehlike saçan ırmakta balık ölümlerinin yanı sıra çocukların oyunu da görenleri korkutuyor. Sivas’ın Karşıyaka mahallesinde bulunan Tarihi Kesik Köprünün çevresinde su yüzeyine çıkan ölü balıkların yakınında yüzen çocukları görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Hava sıcaklığını bahane ederek suya giren ve tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar adeta canlarını hiçe sayıyor. Öte yandan çevrede bulunan hayvanlarda balık ölümlerinin yaşandığı Kızılırmak’tan su içiyor.

Kızılırmak’ta yüzen çocuklar havaların sıcak olduğunu kendilerinin ise serinlemek için girdikleri söyledi. Çocuklar balık ölülerini de gördüklerini ancak korkmadıklarını belirttiler.