Ceviz büyüklüğündeki dolu, koyunları telef etti!

Kadirli’de dün akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı Tozlu, Tekeli, Kesikkeli, Mecidiye köylerinde etkili oldu. Aniden bastıran dolu yağışından dolayı binlerce dönüm mısır ve buğday ekili tarım arazisi zarar gördü.

İlçeye bağlı Tozlu köyünde çoban Hasan Terkeşli, dolu yağışına koyunları ile birlikte arazide yakalandı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolunun, küçükbaş hayvanların başına isabet etmesinden dolayı 25 koyun telef oldu. Dolu yağışından kaçarak kurtulan ve “Canımı zor kurtardım” diyen Hasan Terkeşli, “Koyunlarımı otlatmak için arazideydim. Hava birden bulandı. Yağmur yağacağını anladım. Koyunlarımı geri çevirip ahıra götürmek için döndüm ama o arada 5 dakika içinde yağmur başladı. Yağmur bir anda doluya döndü. Dolu bastırınca koyunlarım dolunun yönüne doğru yön değiştirmeye başladı. Durduramadım koyunları önüne geçemedim beni tepeleyeceklerdi. Dolu şiddetlendi neredeyse yumurta büyüklüğünde yağmaya başladı. O esnada bir araba geldi arabanın altına girdim ben canımı zor kurtardım. Dolu koyunun kafasına düştükçe koyunlarım bir bir yere yıkıldı. Yıkılan olduğu yerde öldü. Şu anda ilk belirlememe göre 25 koyunum telef oldu ama daha tam sayım yapmadım daha fazla da olabilir” dedi.