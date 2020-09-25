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Çanakkale’den binlerce kefal sürüsü merak uyandırdı
ÇANAKKALE’Yİ ORTADAN İKİYE BÖLEN SARIÇAY’DA BUGÜN SABAH SAATLERİNDE İLGİNÇ BİR OLAY YAŞANDI. BİNLERCE KEFAL SÜRÜSÜ SU ÜZERİNDE GÖRÜLÜNCE VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ.
Çevre 25.09.2020, 14:30
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Çanakkale’yi ortadan ikiye bölen Sarıçay’da bugün sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Binlerce kefal sürüsü su üzerinde görülünce vatandaşlar şaşırdı.
Çanakkale’yi ortadan ikiye bölen ve en büyük semt pazarı olan Cuma Pazarı’nın arka kısmında yaya köprüsü bulunan Sarıçay’da bugün ilginç bir olay yaşandı. Pazara gitmek için köprüyü kullanan vatandaşlar, Sarıçay’ın yüzeyinde binlerce kefal sürüsü gördü. O anları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, o anları da cep telefonlarıyla kayıt altına aldılar. Bir süre daha su üstünde yüzen balıklar, daha sonra gözden kayboldu.
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