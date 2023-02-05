Çanakkale’de kar yağışı başladı. Meteorolojinin günler öncesinde kar yağışı uyarısında bulunduğu kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı Çanakkale merkez olmak üzere Bayramiç, Ezine, Çan, Biga, Yenice ilçelerinde de yüksek kesimlerinde de etkili oluyor. Kar yağışını nedeniyle yüksek kesimlerdeki dağ köylerinde yolların kapanmaması için İl Özel İdaresine bağlı ekipleri ise gerekli önlemleri alarak, hazır halde bekliyor.

Meteoroloji’nin günler öncesinden uyarısını yaptığı kar yağışı, kentte sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Kentin yüksek kesimleri, kısa sürede beyaza büründü. Vatandaşar ve çocuklar, Çan Yolu üzerindeki Balaban bölgesinde kar toğu oynadı. İl Özel İdaresi ekipleri de ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ederken, köy yollarında herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.

Çanakkale Belediyesinden yapılan duyuruda ise, "Kentimizi etkisi altına alan karlı ve soğuk hava koşulları nedeniyle kar ve buzlanma olayına karşı belediyemizce gerekli önlemler alınmış olup ekiplerimiz 7-24 teyakkuz halindedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle sokakta zor durumda olduğunu düşündüğünüz vatandaşlarımız ve can dostlarımız için çağrı merkezimizi arayabilirsiniz" denildi.

Çanakkale Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen uyarı üzerine kentin doğusunda kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şubesi ekipleri ise daha önceden sıkıntı yaşanan bölgelerde sürücülerin dikkatli olmaları konusunda çalışma başlattı.

Gökçeada ve Bozcaada’ya bugün ve yarınki feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Öte yandan Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş’den yapılan açıklamada, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında bugün ve yarın yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri beklenen fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.