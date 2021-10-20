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Çamlıhemşin’de heyelan

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bugün heyelan meydana geldi. Heyelan anı cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Çevre 20.10.2021, 16:18
Çamlıhemşin’de heyelan

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bugün heyelan meydana geldi. Heyelan anı cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

2 gündür aralıklarla yağan şiddetli sağanak yağış ilçeye bağlı Çayırdüzü köyünde saat 15.00 sularında heyelana neden oldu. Köyün bulunduğu yamacın tepesinde 4 katlı inşaat halindeki bir binanın yan tarafından kopan toprak kütlesi bir anda metrelerce aşağıda bulunan Fırtına Deresi’ne kadar indi. Heyelan anı ise çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.

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