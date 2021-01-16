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Çambaşı Kayak Merkezi karla buluştu
Türkiye’nin denize en yakın kayak merkezi Çambaşı Kış Sporları Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.
Çevre 16.01.2021, 14:27
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Türkiye’nin denize en yakın kayak merkezi Çambaşı Kış Sporları Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.
Ordu’nun Kabadüz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çambaşı Kış Sporları Kayak Merkezi’nde iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışıyla kar kalınlığı 30 santimetre oldu. Geçmiş yıllarda Ordu ve çevre illerden gelen kayakseverlerin yanı sıra yurt dışından da çok sayıda konuğu ağırlayan kayak merkezi yağan karla misafirlerini kabul etmeye başladı.Ordu merkezine 60 kilometre uzaklıkta 2 bin rakımda bulunan kayak merkezinde bungalov evler, kayakçılar için kolay, zorlu ve acemi parkurları, kafe, restoran, telesiyejler bulunuyor.
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