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Bursa’ya çamur yağdı..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Bursa için sarı uyarı yapıldı. Sabah saatlerindeki yağış araçların üzerini çamurla kapladı.

Çevre 17.04.2021, 12:32
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Bursa’ya çamur yağdı..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Bursa için sarı uyarı yapıldı. Sabah saatlerindeki yağış araçların üzerini çamurla kapladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu gece saat 00.00’dan itibaren başlayarak pazar günü saat 21.00’a kadar süreceği tahmin edilen uyarıda, "Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görüleceğinden görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan sabah yağan yağmurlarla birlikte araçların üzerinde oluşan çamur tabakaları dikkat çekti
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