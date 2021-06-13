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Bursa’da kestane ağaçları doludan zarar gördü

Bursa’da dün akşam Uludağ yamaçlarında etkili olan dolu nedeniyle yaylalardaki kestane ağaçları ve ekili alanlar zarar gördü.

Çevre 13.06.2021, 13:23
Bursa’da kestane ağaçları doludan zarar gördü

Bursa’da dün akşam Uludağ yamaçlarında etkili olan dolu nedeniyle yaylalardaki kestane ağaçları ve ekili alanlar zarar gördü.

Uludağ yamaçlarında etkili olan doludan yaylalardaki kestane ağaçları ve ekili alanlar etkilendi. Yaklaşık yarım saat süren yağışın ardından yerler adeta bir buz örtüsü ile kaplandı. Fındık ve ceviz büyüklüğünde yağan dolu, özellikle Erikli Yayla’da etkili oldu.

Bursa’nın tanınmış kestane tüccarlarından "Laz Ziya" lakaplı Ziya Başaran, “Ben 54 yaşındayım, burada böyle bir dolu yağışı hiç görmedim. 70 yaşında büyüklerimiz var, onlar da bugüne kadar böyle bir doluya şahit olmamışlar” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden ise uyarı geldi. Meteoroloji, Marmara’da İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Bilecik, Yalova, Çanakkale’nin doğusu, İç Ege’de Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa’nın doğusu, Göller Yöresi’nde Isparta, Burdur, İç Anadolu’da Ankara, Eskişehir, Çankırı, Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Çorum çevrelerinde kuvvetli, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde Karabük, Kastamonu’da yer yer çok kuvvetli yağış olacağı konusunda uyardı. Ani sel, su baskını, taşkın, dolu, kuvvetli yağış, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
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