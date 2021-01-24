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Burası Van değil Akyazı

Genelde doğu illerinde görmeye alışık olduğumuz kar yığınları bu kez Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşandı. Kar kalınlığının 1 metre 80 santime ulaştığı yayla havadan görüntülendi. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Böyle çok kar haberlerini doğudan alırdık ama bu sene bizim Akyazı ilçemize de yoğun bir şekilde kar yağdı” dedi.

Çevre 24.01.2021, 10:28
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Burası Van değil Akyazı

Genelde doğu illerinde görmeye alışık olduğumuz kar yığınları bu kez Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşandı. Kar kalınlığının 1 metre 80 santime ulaştığı yayla havadan görüntülendi. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Böyle çok kar haberlerini doğudan alırdık ama bu sene bizim Akyazı ilçemize de yoğun bir şekilde kar yağdı” dedi.

Türkiye genelinde son yılların en yoğun kar yağışı geçtiğimiz hafta sonu yaşandı. Sakarya’nın Akyazı ilçesi ve mahallelerinde de yağış etkili oldu. İlçede yaklaşık 1400 rakımlı Kerem Ali Yaylası’nda kar kalınlığı yer yer 1 metre 80 santimetreye ulaştı. Genelde doğu illerinde görülen kar manzarası bu kez Marmara Bölgesi’nin göz bebeği yerlerinden biri olan Kerem Ali Yaylası’nda yaşandı. Bölgede evlerin çatıları ve ağaçlar tamamen beyaza bürünürken, bazı yön tabelaları ise karla kaplandı. Yoğun yağışın ilk başladığı günden beri çalışmalarını aralıksız sürdüren Akyazı Belediyesine bağlı ekipler, mahalle ve yaylaya ulaşımı aksatmadı. Karla kaplanan yayla havadan da görüntülendi.

"Böyle kar yağışı haberlerini doğudan alırdık"

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, 450 kilometre yol ağı bulunan Akyazı ilçesinde kapalı yolun bulunmadığını aktardı. Doğu illerinde yaşanan kar yoğunluğunun bu sene Marmara Bölgesi’nde de yaşandığını ifade eden Soykan, “Böyle çok kar haberlerini doğudan, güneydoğudan alırdık ama bu sene bizim Marmara Bölgemizin geneli Sakarya ve Akyazı ilçemizde yoğun bir şekilde kar yağdı. Şu anda 1400 metre rakımlı Kerem Ali Yaylası tepesindeyiz, yaklaşık 2 metre kar olan bölgedeyiz. Akyazı ilçemizde 450 kilometre yol ağımız var. Cumartesi, pazar kar yağışının yoğun olduğu ilk günde bütün müdahalelerimizi yaptık ve kapalı yolumuz kalmadı. Hatta buralara kadar bile açtık” dedi.

En az zamanda en yükseğe çıkılan nokta

Genelde doğu illerinden gelen kar yağışı sonrası yol açma ve mahsur kalanları kurtarma operasyonlarının bu sene Akyazı’da da olduğunu belirten Başkan Soykan, “Kar yağışının etkili olduğu ilk günde burada yaylada mahsur kalan ama mağdur olmayan arkadaşlarımız vardı. İrtibat halindeydik onlarla, dolayısıyla merkezdeki yollarımızı açtıktan sonra da onları kurtarmak maksatlı bu yolumuzu da açmış olduk. Bütün çalışmalarımıza vatandaşlarımızı da mağdur etmemek adına gece gündüz, dağ taş demeden aralıksız devam ediyoruz. Genelde böyle çok kar, yol açma operasyonları, mahsur kalanları kurtarma operasyonları gibi haberleri hep doğu illerimizden alırdık ama bu sene Akyazı’da da bunu yaşamış olduk. Buranın şöyle bir özelliği var, en az zamanda en yükseğe çıkılan noktalardan birisi burası. 30-40 dakika gibi bir zaman diliminde 1400 rakıma çıkılan bir bölge burası” diye konuştu.
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