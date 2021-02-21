Burası Türkiye’nin en soğuk noktası

Türkiye’nin en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 27,1 derece olarak Sivas’ın İmranlı ilçesinde ölçüldü. Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte havaya atılan sıcak su yere buz taneciği olarak düştü.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları önemli ölçüde düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Türkiye’nin en düşük hava sıcaklığ, sıfırın altında 27.1 derece olarak Sivas’ın İmranlı ilçesinde ölçüldü. Sivas kent merkezinde hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Türkiye’nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak kısmen dondu. Irmak çevresinde bulunan ağaçlar da soğuk havanın etkisiyle kırağıyla kaplandı. Kırağıyla kaplanan ağaçlar görsel şölen oluşturdu. Öte yandan Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ta havaya atılan sıcak su yere buz taneciği olarak düştü.