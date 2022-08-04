Meteorolojik verilerin ardından öğle saatlerinde Sakarya’da başlayan yağış, zaman zaman etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında Sakarya’nın Adapazarı, Erenler, Serdivan ilçelerinde öğle saatlerinde yağmur etkili oldu. Günlerdir şehirde hakim olan bunaltıcı sıcaklık yerini yağmura bıraktı. Hava sıcaklığı 29 derece olarak ölçülürken yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor.