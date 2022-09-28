Bulduğu yöntemle bozkırda diktiği tüm fidanların tutunmasını sağladı

Yozgat’ta 22 yılda binlerce çam fidanını toprakla buluşturan doğa dostu Abdullah Karataş, diktiği fidanların solmasını engellemek için naylonlu yöntem geliştirdi. Karataş, bu yöntemle hem su tasarrufu sağlıyor hem de fidanların kurumasını önlüyor.

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Abdullah Karataş, 22 yılda 20 hatıra ormanı oluşturarak, 300 bine yakın çam fidanını toprakla buluşturdu. Ömrünü doğaya adayan ve diktiği çam fidanlarının bakımını ve sulamasını kendi imkanlarıyla gerçekleştiren Karataş, diktiği bazı fidanların kuruduğunu görünce bunu engellemek için naylonlu yöntem geliştirdi. Çam fidanını dikerken 15 litre su kullanan Karataş, daha sonra 1 metre şeffaf naylon ile fidanın toprakla buluşan yüzeyine mantolama işlemi gerçekleştirdi. Bu yıl nisan ayında deneme amaçlı bin 500 fidanı naylonlu yöntemle toprakla buluşturan Karataş, fidanların hemen hemen hepsinin tuttuğunu ve kurumadığını gözlemledi. Naylonlu yöntemle yüzde 80 oranında su tasarrufu da gerçekleştiren Karataş, gelecek yıl iki hatıra ormanı daha oluşturacak ve bu fidanları da naylonlu yöntemle dikecek.

“Naylonlu yöntemle başarılı oldum”

Sarıkaya ilçesinde 2000 yılından itibaren 20 tane hatıra ormanı oluşturduğunu söyleyen Karataş, “Bu zamana kadar 300 bini geçkin fidan diktim. Bu fidanların dikimini, bakımını, budamasını hep kendim yapıyorum. 2000 yılından beri bu hizmeti yapıyorum. Bu sene 18 bin fidan bağlantısı yaptım. 13 bin fidanı ilçemize getirdim. 10 bin fidanı Türkiye’nin birçok yerine dağıtımını yaptım. 3 bin fidanın yarısını geliştirdiğim yeni sistemle diktim, yarısını da açık kök diktim deneme amaçlı. Naylonlu yeni sistemde başarılı oldum” dedi.

Geliştirdiği naylonlu sistem hakkında açıklamalarda bulunan Karataş, “İlçede çalışan işçiler poşetleri araziye atmışlar ve poşetlerin bir kısmı diktiğim fidanların dibine birikmiş. Poşet biriken fidanlarda az bir kuruma olmuş, diğerleri ise çok kurumuş. Bunun sebebi nedir diye araştırınca fidanların dibinde naylonların olduğunu gördüm. Naylonların kurumayı önlediğini fark ettim. Bunu geliştirmeyi düşündüm ve bin 500 tane bu yıl fidanın dikimini de bu şekilde yaptım. Yarım metre toprağı eştim, fidana 15 litre su hazırladım. 5 litrenin yarısını fidana döküyorum, yarısını da eştiğim çukura döküyorum ve fidanımın dikimini yapıyorum. Çukurun yarısını da toprakla dolduruyorum ve 10 litre suyu da toprağın üstüne döküyorum ve toprak suyu çektikten sonra 1 metreye yakın beyaz şeffaf naylonu fidanın dibine mantoluyorum. Daha sonra naylonun üzerine toprak atıyorum. Çok şükür bu fidanlarımdan 10’da 9’u tutuyor ve hiç kurumuyor. Çok güzel bir sistem” şeklinde konuştu.

“Yüzde 80 su tasarrufu sağlıyorum”

Naylonlu sistemde su tasarrufu da gerçekleştirdiğini belirten Karataş, “Diğer açık sistemlerde fidanı 4-5 kez suluyorum. Bir sulama 20 litreye maal oluyor. Yani 5 kez sulamada 100 litre su gidiyor. Naylonlu sistemde 15 litre su ile fidanı yetiştiriyorum. Yani yüzde 80 su tasarrufu sağlayarak fidanlarımı yetiştiriyorum. Bundan sonraki fidanlarımı da hep böyle dikeceğim. Gelecek yıl da 25 bin fidanı naylonlu sistemle toprakla buluşturup, iki hatıra ormanı daha oluşturmayı düşünüyorum” diye konuştu.